Агро Перспектива

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Актуальная статья

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ КУКУРУЗЫ ОТ ПЫЛЬНОЙ ГОЛОВНИ
В настоящее время пыльная головня остается одной из наиболее распространенных и опасных болезней кукурузы практически во всех зонах интенсивного производства зерна этой важной сельскохозяйственной культуры.


Новости

21.01.2017  
17:00 Экспорт маргарина составил 4628 тонн в декабре
11:30 Поголовье КРС в декабре сократилось на 2% до 3,6 млн. голов
08:00 Экспорт соломы составил 20 тонн в декабре
20.01.2017  
23:30 Экспорт муки пшеничной составил 42,4 тыс. тонн в декабре
23:00 Нигерия ищет новые меры по борьбе с птичьим гриппом
22:39 ЕБРР поддерживает расширение украинской сети продуктовых магазинов «Рукавичка»
22:30 Поголовье овец и коз в декабре сократилось на 1% до 1,3 млн. голов

Пресс-релизы
21.01.2017
Закарпатська митниця розглянула більше 1,5 тис. справ про порушення митних правил
21.01.2017
Топові затримання на митницях ДФС за 2016 рік
20.01.2017
Іван Романов: У 2016 році Акредитованим центром сертифікації ключів видано понад 1,1 млн. посилених сертифікатів відкритих ключів
20.01.2017
Кутовий зустрівся з єврокомісаром щодо поглиблення співпраці з ЄС
20.01.2017
Кутовий: українсько-латвійські відносини є важливими для реформування АПК України
20.01.2017
Корпорация ROSHEN приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой фабрики
20.01.2017
Мінагрополітики підтримає виробництво органіки та виноградарство через механізм земельних аукціонів
             
Новости сайта
20.01.2017 Зерно & Цены №567. Обновлен раздел «Зерно&Цены»
20.01.2017 «АГРО+ Сахар (Daily) от 20.01.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Сахар (Daily)»
20.01.2017 АГРО+ Молоко (Daily) от 20.01.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Молоко (Daily)»
20.01.2017 АГРО+ Масличные (Daily) от 20.01.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Масличные (Daily)»
Анонсы
22.12.2016 Х ювілейний молочний конгрес пройде у Києві 2-3 березня
10.09.2016 Хотите продавать украинскую молочную продукцию на международных рынках? Получите пошаговую инструкцию экспорта молочных товаров 11 октября в Киеве!
22.08.2016 IIІ Міжнародна Конференція “Енергоефективність в промисловості, АПК та ЖКГ”
03.08.2016 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛЬОНУ
03.08.2016 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЯ"

Агроторговая площадка

Предложение Дата Товар Объем, т, шт Цена Базис Торговец
Продам 30.12.16 12:00 удобрение - гумат "HUMIHORMONE". н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:57 УДОБРЕНИЕ : ГУМАТ - "HUMIWAVE" н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:54 УДОБРЕНИЕ: ГУМАТ - "HUMIBLOW" н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:51 удобрение -гумат "HUMIКАS". 1000 35000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:49 УДОБРЕНИЕ : ГУМАТ "HUMISOILS". н/д 29000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:47 удобрение : ГУМАТ - "УЛЬТРАГУМАТ +" 1000 29000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:33 удобрение -гумат "HUMIWELL". н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"

Регион


Точка зрения



Законодательство
10.01.2017
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 і від 2 вересня 2015 р. № 667 ” № 1018 — редакція від 28.12.2016
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РЫНОК ТЕХНИКИ РАДУЕТ. ВЛАДИМИР МИРНЕНКО. «ПЬОТИНГЕР УКРАИНА»
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ КУКУРУЗЫ ОТ ПЫЛЬНОЙ ГОЛОВНИ
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