Агро Перспектива

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КАК ПРОШЕЛ 2016: ВЕРСИЯ АГРАРНЫЕ ЦИТАТЫ
Обычно в конце года принято подводить итоги, называть цифры, считать рекорды, составлять рейтинги ТОП-событий. Но оценивать 12 месяцев можно по-разному. Решили вспомнить 2016 год устами, если можно так сказать, участников аграрного рынка.


Новости

09.01.2017  
11:14 В Польше прошедший год стал "рекордным" по АЧС
07.01.2017  
10:00 Окаменелый плод в 52 млн лет обаружили в Патагонии
06.01.2017  
23:00 В Беларуси выпуск коньяка в ноябре увеличился до 23 тыс. дал
22:00 "Перша приватна броварня" сменила "САН ИнБев" в спонсорах сборной Украины по футболу
21:00 Средняя цена в ноябре на макароны в России составила 68,16 руб./кг
20:00 Беларусь ограничила поставки мяса птицы из Черновицкой области Украины
19:00 В Беларуси выпуск муки в ноябре сократился до 65,7 тыс. тонн

Пресс-релизы
09.01.2017
З початку року стартувала кампанія декларування – 2017
09.01.2017
Чистая прибыль ПАО «Акрон» по МСФО за 9 месяцев 2016 года увеличилась на 2%
09.01.2017
Херсонська екологія отримала на фінансування 4,4 млн гривень
09.01.2017
ЄСВ – 2017: все, що треба знати підприємцям
09.01.2017
Бізнес Херсона сплатив до бюджету 373 млн грн ПДВ
09.01.2017
Відкрито рахунки для зарахування надходжень до об’єднаних територіальних громад
07.01.2017
Працівники Львівської митниці запобігли вивезенню стародруків за межі України
           
Новости сайта
06.01.2017 АГРО+ Масличные (Daily) от 06.01.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Масличные (Daily)»
06.01.2017 АГРО+ Молоко (Daily) от 06.01.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Молоко (Daily)»
06.01.2017 Зерно & Цены №558. Обновлен раздел «Зерно&Цены»
06.01.2017 «АГРО+ Сахар (Daily) от 06.01.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Сахар (Daily)»
Анонсы
22.12.2016 Х ювілейний молочний конгрес пройде у Києві 2-3 березня
10.09.2016 Хотите продавать украинскую молочную продукцию на международных рынках? Получите пошаговую инструкцию экспорта молочных товаров 11 октября в Киеве!
22.08.2016 IIІ Міжнародна Конференція “Енергоефективність в промисловості, АПК та ЖКГ”
03.08.2016 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛЬОНУ
03.08.2016 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЯ"

Агроторговая площадка

Предложение Дата Товар Объем, т, шт Цена Базис Торговец
Продам 30.12.16 12:00 удобрение - гумат "HUMIHORMONE". н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:57 УДОБРЕНИЕ : ГУМАТ - "HUMIWAVE" н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:54 УДОБРЕНИЕ: ГУМАТ - "HUMIBLOW" н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:51 удобрение -гумат "HUMIКАS". 1000 35000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:49 УДОБРЕНИЕ : ГУМАТ "HUMISOILS". н/д 29000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:47 удобрение : ГУМАТ - "УЛЬТРАГУМАТ +" 1000 29000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:33 удобрение -гумат "HUMIWELL". н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"

Регион


Точка зрения



Законодательство
27.12.2016
Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал
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КАК ПРОШЕЛ 2016: ВЕРСИЯ АГРАРНЫЕ ЦИТАТЫ
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