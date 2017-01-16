Агро Перспектива

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Актуальная статья

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ КУКУРУЗЫ ОТ ПЫЛЬНОЙ ГОЛОВНИ
В настоящее время пыльная головня остается одной из наиболее распространенных и опасных болезней кукурузы практически во всех зонах интенсивного производства зерна этой важной сельскохозяйственной культуры.


Новости

16.01.2017  
19:30 Импорт винограда составил 2 тыс. тонн в декабре
19:00 Увеличение снежного покрова способствует перезимовки озимых культур в Винницкой области
18:30 Средняя цена в декабре на капусту в Беларуси составила 3,8 тыс. бел руб./кг
18:00 Lemken запустил новую программу финансирования техники
17:30 Экспорт лука составил 1384 тонн в декабре
17:00 Индекс потребительских цен по Сумской области составил 101,5%
16:30 Средняя цена в декабре на гречневую крупу в Беларуси составила 32,8 тыс. бел руб./кг

Пресс-релизы
16.01.2017
Члени Громадської ради та представники ДФС обговорили новації в оподаткуванні, які набрали чинності з 1 січня поточного року
16.01.2017
Необроблене каміння бурштину на суму майже 229 тисяч гривень вилучили на кордоні чернігівські митники
16.01.2017
Кулініч: зареєстровані законопроекти про обіг земель не містять запобіжників від рейдерства
16.01.2017
Викрито посадовців будівельного підприємства, які привласнили 15,5 млн. грн.. державних коштів
16.01.2017
Податковою міліцією викрито «автомобільні» махінації, які коштували бюджету понад 4 млн. гривень
16.01.2017
Врожай зернових сягнув рекордних 66 млн тонн
15.01.2017
Житомирські прикордонники виявили автомобіль, який за базою Інтерполу рахується як викрадений
         
Новости сайта
16.01.2017 «АГРО+ Сахар (Daily) от 16.01.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Сахар (Daily)»
16.01.2017 Зерно & Цены №563. Обновлен раздел «Зерно&Цены»
16.01.2017 АГРО+ Масличные (Daily) от 16.01.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Масличные (Daily)»
16.01.2017 АГРО+ Молоко (Daily) от 16.01.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Молоко (Daily)»
Анонсы
22.12.2016 Х ювілейний молочний конгрес пройде у Києві 2-3 березня
10.09.2016 Хотите продавать украинскую молочную продукцию на международных рынках? Получите пошаговую инструкцию экспорта молочных товаров 11 октября в Киеве!
22.08.2016 IIІ Міжнародна Конференція “Енергоефективність в промисловості, АПК та ЖКГ”
03.08.2016 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛЬОНУ
03.08.2016 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЯ"

Агроторговая площадка

Предложение Дата Товар Объем, т, шт Цена Базис Торговец
Куплю 11.01.17 09:15 Подсолнечник н/д 10850 грн DAF Bunge
Продам 30.12.16 12:00 удобрение - гумат "HUMIHORMONE". н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:57 УДОБРЕНИЕ : ГУМАТ - "HUMIWAVE" н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:54 УДОБРЕНИЕ: ГУМАТ - "HUMIBLOW" н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:51 удобрение -гумат "HUMIКАS". 1000 35000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:49 УДОБРЕНИЕ : ГУМАТ "HUMISOILS". н/д 29000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:47 удобрение : ГУМАТ - "УЛЬТРАГУМАТ +" 1000 29000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"

Регион


Точка зрения



Законодательство
10.01.2017
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 і від 2 вересня 2015 р. № 667 ” № 1018 — редакція від 28.12.2016
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ КУКУРУЗЫ ОТ ПЫЛЬНОЙ ГОЛОВНИ
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