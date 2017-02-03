Агро Перспектива

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Актуальная статья

ОТ АГРОНОМА К ФИЗИОЛОГУ
Нынче аграрии стараются использовать все научные, технологические, технические достижения, чтобы получить максимальный результат на поле. Производители хорошо ориентируются в гибридах кукурузы и подсолнечника, знают, какие сорта пшеницы лучше использовать, какие удобрения оптимально подходят для той или иной зоны, сколько СЗР надо внести, чтобы защитить растения. Несмотря на знания и старания, раскрыть полностью потенциал той или иной сельскохозяйственной культуры не всегда удается.
И здесь на помощь готова прийти американская компания Stoller.
Stoller - это не просто посредник между учеными и аграриями, это ведущий поставщик прогрессивных решений для повышения урожайности.
Компания Stoller подошла к вопросу урожайности с точки зрения физиологии растений, при этом учитывая все агрономические правила и нормы.
Собственным опытом и знаниями специалисты компании поделились с украинскими аграриями во время научно-практического семинара «Регулирование стресса и раскрытие генетического потенциала растений».


Новости

03.02.2017  
23:30 Экспорт вина составил 3762 тонн в декабре
23:00 В Тернопольской области продолжаются мероприятия по ликвидации возбудителя АЧС
22:30 Аграрии Казахстана в декабре продавали овец в среднем по 478,4 тыс. тенге/тонна
22:00 Реализация продукции пищевой промышленности выросла на 13%
21:30 В России выпуск колбасных изделий в декабре увеличился до 133 тыс. тонн
21:00 Херсонские фермеры отдали в бюджет почти миллион гривен налогов
20:30 Аграрии Казахстана в декабре продавали лук в среднем по 37,8 тыс. тенге/тонна

Пресс-релизы
03.02.2017
Житомирські прикордонники виявили старовинні монети
03.02.2017
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.СУМИ у 2016 році
03.02.2017
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ у 2016 році
03.02.2017
Манулі Україна представить новинку в заготівлі кормів на Х Ювілейному молочному конгресі
03.02.2017
Київська будівельна компанія ухилилася від сплати більше 16,7 млн. грн. податків
03.02.2017
У минулому році 189 корупціонерів отримали оголошення про підозру у вчиненні кримінальних злочинів
03.02.2017
Виробництво молочних продуктів у 2016 році
                           
Новости сайта
03.02.2017 Зерно & Цены №577. Обновлен раздел «Зерно&Цены»
03.02.2017 «АГРО+ Сахар (Daily) от 03.02.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Сахар (Daily)»
03.02.2017 АГРО+ Масличные (Daily) от 03.02.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Масличные (Daily)»
03.02.2017 АГРО+ Молоко (Daily) от 03.02.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Молоко (Daily)»
Анонсы
03.02.2017 SUGAR WORLD 2017 - ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ДЛЯ ВИРОБНИКІВ ТА ПЕРЕРОБНИКІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, 28 ЛЮТОГО!
01.02.2017 Аграрний Форум ААУ з правових питань.
27.01.2017 Виставка «ОЛІЙНО ЖИРОВА ІНДУСТРІЯ».
27.01.2017 Виставка «Індустрія Напоїв».
27.01.2017 Виставка «ProStorExpo».
25.01.2017 Аграрний Форум ААУ з правових питань.
25.01.2017 Национальная выставка агротехнологий «Агропром - 2017» пройдет с 22 по 24 февраля в г. Днепр.
25.01.2017 II Всеукраїнської конференції «Успішне виноградарство і виноробство-2017» - Одеса, 24-25 лютого 2017 р.

Агроторговая площадка

Предложение Дата Товар Объем, т, шт Цена Базис Торговец
Продам 30.12.16 12:00 удобрение - гумат "HUMIHORMONE". н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:57 УДОБРЕНИЕ : ГУМАТ - "HUMIWAVE" н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:54 УДОБРЕНИЕ: ГУМАТ - "HUMIBLOW" н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:51 удобрение -гумат "HUMIКАS". 1000 35000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:49 УДОБРЕНИЕ : ГУМАТ "HUMISOILS". н/д 29000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:47 удобрение : ГУМАТ - "УЛЬТРАГУМАТ +" 1000 29000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:33 удобрение -гумат "HUMIWELL". н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"

Регион


Точка зрения



Законодательство
10.01.2017
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 і від 2 вересня 2015 р. № 667 ” № 1018 — редакція від 28.12.2016
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РЫНОК ТЕХНИКИ РАДУЕТ. ВЛАДИМИР МИРНЕНКО. «ПЬОТИНГЕР УКРАИНА»
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