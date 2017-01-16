Агро Перспектива

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ КУКУРУЗЫ ОТ ПЫЛЬНОЙ ГОЛОВНИ

В настоящее время пыльная головня остается одной из наиболее распространенных и опасных болезней кукурузы практически во всех зонах интенсивного производства зерна этой важной сельскохозяйственной культуры.