Агро Перспектива

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Актуальная статья

ОТ АГРОНОМА К ФИЗИОЛОГУ
Нынче аграрии стараются использовать все научные, технологические, технические достижения, чтобы получить максимальный результат на поле. Производители хорошо ориентируются в гибридах кукурузы и подсолнечника, знают, какие сорта пшеницы лучше использовать, какие удобрения оптимально подходят для той или иной зоны, сколько СЗР надо внести, чтобы защитить растения. Несмотря на знания и старания, раскрыть полностью потенциал той или иной сельскохозяйственной культуры не всегда удается.
И здесь на помощь готова прийти американская компания Stoller.
Stoller - это не просто посредник между учеными и аграриями, это ведущий поставщик прогрессивных решений для повышения урожайности.
Компания Stoller подошла к вопросу урожайности с точки зрения физиологии растений, при этом учитывая все агрономические правила и нормы.
Собственным опытом и знаниями специалисты компании поделились с украинскими аграриями во время научно-практического семинара «Регулирование стресса и раскрытие генетического потенциала растений».


Новости

03.02.2017  
23:30 Экспорт вина составил 3762 тонн в декабре
23:00 В Тернопольской области продолжаются мероприятия по ликвидации возбудителя АЧС
22:30 Аграрии Казахстана в декабре продавали овец в среднем по 478,4 тыс. тенге/тонна
22:00 Реализация продукции пищевой промышленности выросла на 13%
21:30 В России выпуск колбасных изделий в декабре увеличился до 133 тыс. тонн
21:00 Херсонские фермеры отдали в бюджет почти миллион гривен налогов
20:30 Аграрии Казахстана в декабре продавали лук в среднем по 37,8 тыс. тенге/тонна

Пресс-релизы
06.02.2017
Від добровільно задекларованих містянами статків торік бюджети отримали майже 20 млн грн податку на доходи
06.02.2017
Сільськогосподарські товаровиробники Херсона сплатили до бюджету 947 тис. грн єдиного податку
06.02.2017
У січні платники Дніпропетровщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 4,45 млрд. грн. податкових і митних платежів та 1,15 млрд. грн. ЄСВ
05.02.2017
Закарпатські митники виявили у паливному баку 700 пачок цигарок
04.02.2017
Під час обшуків запорізького підприємства, яке ухилилося від сплати майже 3,5 млн. грн. ПДВ, вилучено зброю та боєприпаси
04.02.2017
На Волині ліквідовано схему незаконного ввозу та реалізації товарів на території України
04.02.2017
«Акциз-2017»: у Дніпрі ліквідовано 28 незаконних АГЗС
                           
Новости сайта
03.02.2017 Зерно & Цены №577. Обновлен раздел «Зерно&Цены»
03.02.2017 «АГРО+ Сахар (Daily) от 03.02.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Сахар (Daily)»
03.02.2017 АГРО+ Масличные (Daily) от 03.02.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Масличные (Daily)»
03.02.2017 АГРО+ Молоко (Daily) от 03.02.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Молоко (Daily)»
Анонсы
03.02.2017 SUGAR WORLD 2017 - ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ДЛЯ ВИРОБНИКІВ ТА ПЕРЕРОБНИКІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, 28 ЛЮТОГО!
01.02.2017 Аграрний Форум ААУ з правових питань.
27.01.2017 Виставка «ОЛІЙНО ЖИРОВА ІНДУСТРІЯ».
27.01.2017 Виставка «Індустрія Напоїв».
27.01.2017 Виставка «ProStorExpo».
25.01.2017 Аграрний Форум ААУ з правових питань.
25.01.2017 Национальная выставка агротехнологий «Агропром - 2017» пройдет с 22 по 24 февраля в г. Днепр.
25.01.2017 II Всеукраїнської конференції «Успішне виноградарство і виноробство-2017» - Одеса, 24-25 лютого 2017 р.

Агроторговая площадка

Предложение Дата Товар Объем, т, шт Цена Базис Торговец
Продам 30.12.16 12:00 удобрение - гумат "HUMIHORMONE". н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:57 УДОБРЕНИЕ : ГУМАТ - "HUMIWAVE" н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:54 УДОБРЕНИЕ: ГУМАТ - "HUMIBLOW" н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:51 удобрение -гумат "HUMIКАS". 1000 35000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:49 УДОБРЕНИЕ : ГУМАТ "HUMISOILS". н/д 29000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:47 удобрение : ГУМАТ - "УЛЬТРАГУМАТ +" 1000 29000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:33 удобрение -гумат "HUMIWELL". н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"

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Точка зрения



Законодательство
10.01.2017
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 і від 2 вересня 2015 р. № 667 ” № 1018 — редакція від 28.12.2016
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РЫНОК ТЕХНИКИ РАДУЕТ. ВЛАДИМИР МИРНЕНКО. «ПЬОТИНГЕР УКРАИНА»
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