Агро Перспектива

ОТ АГРОНОМА К ФИЗИОЛОГУ

Нынче аграрии стараются использовать все научные, технологические, технические достижения, чтобы получить максимальный результат на поле. Производители хорошо ориентируются в гибридах кукурузы и подсолнечника, знают, какие сорта пшеницы лучше использовать, какие удобрения оптимально подходят для той или иной зоны, сколько СЗР надо внести, чтобы защитить растения. Несмотря на знания и старания, раскрыть полностью потенциал той или иной сельскохозяйственной культуры не всегда удается.

И здесь на помощь готова прийти американская компания Stoller.

Stoller - это не просто посредник между учеными и аграриями, это ведущий поставщик прогрессивных решений для повышения урожайности.

Компания Stoller подошла к вопросу урожайности с точки зрения физиологии растений, при этом учитывая все агрономические правила и нормы.

Собственным опытом и знаниями специалисты компании поделились с украинскими аграриями во время научно-практического семинара «Регулирование стресса и раскрытие генетического потенциала растений».