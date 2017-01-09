Агро Перспектива

КАК ПРОШЕЛ 2016: ВЕРСИЯ АГРАРНЫЕ ЦИТАТЫ

Обычно в конце года принято подводить итоги, называть цифры, считать рекорды, составлять рейтинги ТОП-событий. Но оценивать 12 месяцев можно по-разному. Решили вспомнить 2016 год устами, если можно так сказать, участников аграрного рынка.