Rated by MyTOP На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
Логин:
Пароль:

Забыли
пароль?
   

АГРОФОТО

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!
Новости
Публикации
Подписка
Реклама
Проекты
Выставки
Для клиентов
АГРО ТВ
О НАС
 
Аграрный микрофон




Актуальная статья

КАК ПРОШЕЛ 2016: ВЕРСИЯ АГРАРНЫЕ ЦИТАТЫ
Обычно в конце года принято подводить итоги, называть цифры, считать рекорды, составлять рейтинги ТОП-событий. Но оценивать 12 месяцев можно по-разному. Решили вспомнить 2016 год устами, если можно так сказать, участников аграрного рынка.


Новости

31.12.2016  
10:00 Порошенко продлил мораторий на проверки бизнеса до 2018
08:00 Новые правила льготного кредитования в АПК России
07:00 АМКУ разрешил "УкрАгроКом" и "Гермес-Трейдинг" купить еще предприятие в Кировоградской области
30.12.2016  
23:30 Выпуск йогуртов в ноябре сократился до 30,9 тыс. тонн
23:00 В 2017 году количество орошаемых земель в Херсонской области увеличится на 7 тыс га
22:30 Аграрии Казахстана в ноябре продавали молоко в среднем по 87,8 тыс. тенге/тонна
22:00 РФ увеличила потенциал по экспорту зерна до 40 млн тонн в 2016-2017 сельхозгоду

Пресс-релизы
01.01.2017
Які вони, неординарні «контрабандисти» – 2016 на Закарпатській митниці
01.01.2017
Роман Насіров: 170 млрд грн додатково у 2016 році
01.01.2017
Сергій Тупальський: Рекордні 3,9 млрд гривень сплатили у грудні до бюджету
01.01.2017
На Закарпатській митниці зупинено переміщення набоїв 12 калібру
30.12.2016
У Хмельницькому вилучено алкогольного фальсифікату вартістю понад півмільйона гривень
30.12.2016
Харківська компанія ухилилася від сплати 1,8 млн. грн. ПДФО
30.12.2016
"Фантом" на Донеччині не пропустив на окуповану територію автомобіль з 60 тисячами доларів США
           
Новости сайта
29.12.2016 АГРО+ Молоко (Daily) от 29.12.2016. Обновлен раздел «АГРО+ Молоко (Daily)»
29.12.2016 АГРО+ Масличные (Daily) от 29.12.2016. Обновлен раздел «АГРО+ Масличные (Daily)»
29.12.2016 Зерно & Цены №553. Обновлен раздел «Зерно&Цены»
29.12.2016 «АГРО+ Сахар (Daily) от 29.12.2016. Обновлен раздел «АГРО+ Сахар (Daily)»
Анонсы
22.12.2016 Х ювілейний молочний конгрес пройде у Києві 2-3 березня
10.09.2016 Хотите продавать украинскую молочную продукцию на международных рынках? Получите пошаговую инструкцию экспорта молочных товаров 11 октября в Киеве!
22.08.2016 IIІ Міжнародна Конференція “Енергоефективність в промисловості, АПК та ЖКГ”
03.08.2016 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛЬОНУ
03.08.2016 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЯ"

Агроторговая площадка

Предложение Дата Товар Объем, т, шт Цена Базис Торговец
Продам 30.12.16 12:00 удобрение - гумат "HUMIHORMONE". н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:57 УДОБРЕНИЕ : ГУМАТ - "HUMIWAVE" н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:54 УДОБРЕНИЕ: ГУМАТ - "HUMIBLOW" н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:51 удобрение -гумат "HUMIКАS". 1000 35000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:49 УДОБРЕНИЕ : ГУМАТ "HUMISOILS". н/д 29000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:47 удобрение : ГУМАТ - "УЛЬТРАГУМАТ +" 1000 29000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:33 удобрение -гумат "HUMIWELL". н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"

Регион


Точка зрения



Законодательство
27.12.2016
Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал
Журнал





Погода
Реклама

Рассылка
Зарегистрируйтесь, если хотите подписаться на бесплатную рассылку заголовков новостей


Актуальная тема


ПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ВМЕСТО ЛЬГОТ. НИКОЛАЙ КУЧЕР. ВЕРХОВНАЯ РАДА
Цены (EXW)
Цена, грн./т   Молоко
Средние закупочные цены по Украине на молокопродукты (EXW)
Дата
Опрос
АГРАРНЫЕ ОЖИДАНИЯ 2017 ГОДА










Актуальная статья
КАК ПРОШЕЛ 2016: ВЕРСИЯ АГРАРНЫЕ ЦИТАТЫ
АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ
АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ



ЧИТАЙТЕ ON-LINE

Реклама


Аграрна биржа
Реклама

Реклама

НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
Выставки
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - АГРО+ Молоко (Monthly) - Агро+ «Сахар» - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
СовЭкон. Анализ российских аграрных рынков с 1991 г. СовЭкон. Анализ российских аграрных рынков с 1991 г. www.gaftakyiv.com Портал Украинской зерновой ассоциации АПК-Маркет - сайт Института Аграрного Маркетинга
2002 -2016 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.