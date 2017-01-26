Агро Перспектива

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Актуальная статья

ОТ АГРОНОМА К ФИЗИОЛОГУ
Нынче аграрии стараются использовать все научные, технологические, технические достижения, чтобы получить максимальный результат на поле. Производители хорошо ориентируются в гибридах кукурузы и подсолнечника, знают, какие сорта пшеницы лучше использовать, какие удобрения оптимально подходят для той или иной зоны, сколько СЗР надо внести, чтобы защитить растения. Несмотря на знания и старания, раскрыть полностью потенциал той или иной сельскохозяйственной культуры не всегда удается.
И здесь на помощь готова прийти американская компания Stoller.
Stoller - это не просто посредник между учеными и аграриями, это ведущий поставщик прогрессивных решений для повышения урожайности.
Компания Stoller подошла к вопросу урожайности с точки зрения физиологии растений, при этом учитывая все агрономические правила и нормы.
Собственным опытом и знаниями специалисты компании поделились с украинскими аграриями во время научно-практического семинара «Регулирование стресса и раскрытие генетического потенциала растений».


Новости

26.01.2017  
15:30 Средняя цена в декабре на жирный творог в России составила 295,76 руб./кг
15:00 НБУ пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% из-за минималки
14:30 Выпуск шоколада в декабре сократился до 17,8 тыс. тонн
14:00 МХП в 2016г нарастил продажи курятины на 7%, производство – на 6%
13:30 Средняя цена в декабре на сахар-песок в России составила 48,78 руб./кг
13:00 В Минэкономразвития подсчитали объемы украинского экспорта
12:30 Выпуск молока в декабре сократился до 71 тыс. тонн

Пресс-релизы
26.01.2017
Укрспирт» не виготовляє метиловий спирт, яким отруїлися громадяни – заява
26.01.2017
Подовжено термін приведення установчих документів у відповідність до чинного податкового законодавства для усіх неприбуткових організацій
26.01.2017
Зміни законодавства щодо транспортного податку
26.01.2017
Роздрібний акциз з пального скасовано
26.01.2017
Змінена форма податкової декларації про майновий стан і доходи
26.01.2017
Минулоріч в Закарпатті легалізовано 1483 найманих працівників
26.01.2017
У Донецькій області вилучено цигарок на мільйон гривень, які везли з окупованої території в потязі з вугіллям
                 
Новости сайта
26.01.2017 «АГРО+ Сахар (Daily) от 26.01.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Сахар (Daily)»
26.01.2017 Зерно & Цены №571. Обновлен раздел «Зерно&Цены»
26.01.2017 АГРО+ Масличные (Daily) от 26.01.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Масличные (Daily)»
26.01.2017 АГРО+ Молоко (Daily) от 26.01.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Молоко (Daily)»
Анонсы
25.01.2017 Аграрний Форум ААУ з правових питань.
25.01.2017 Национальная выставка агротехнологий «Агропром - 2017» пройдет с 22 по 24 февраля в г. Днепр.
25.01.2017 II Всеукраїнської конференції «Успішне виноградарство і виноробство-2017» - Одеса, 24-25 лютого 2017 р.
22.12.2016 Х ювілейний молочний конгрес пройде у Києві 2-3 березня
10.09.2016 Хотите продавать украинскую молочную продукцию на международных рынках? Получите пошаговую инструкцию экспорта молочных товаров 11 октября в Киеве!

Агроторговая площадка

Предложение Дата Товар Объем, т, шт Цена Базис Торговец
Продам 30.12.16 12:00 удобрение - гумат "HUMIHORMONE". н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:57 УДОБРЕНИЕ : ГУМАТ - "HUMIWAVE" н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:54 УДОБРЕНИЕ: ГУМАТ - "HUMIBLOW" н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:51 удобрение -гумат "HUMIКАS". 1000 35000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:49 УДОБРЕНИЕ : ГУМАТ "HUMISOILS". н/д 29000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:47 удобрение : ГУМАТ - "УЛЬТРАГУМАТ +" 1000 29000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:33 удобрение -гумат "HUMIWELL". н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"

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Точка зрения



Законодательство
10.01.2017
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 і від 2 вересня 2015 р. № 667 ” № 1018 — редакція від 28.12.2016
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РЫНОК ТЕХНИКИ РАДУЕТ. ВЛАДИМИР МИРНЕНКО. «ПЬОТИНГЕР УКРАИНА»
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