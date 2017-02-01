Агро Перспектива

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Актуальная статья

ОТ АГРОНОМА К ФИЗИОЛОГУ
Нынче аграрии стараются использовать все научные, технологические, технические достижения, чтобы получить максимальный результат на поле. Производители хорошо ориентируются в гибридах кукурузы и подсолнечника, знают, какие сорта пшеницы лучше использовать, какие удобрения оптимально подходят для той или иной зоны, сколько СЗР надо внести, чтобы защитить растения. Несмотря на знания и старания, раскрыть полностью потенциал той или иной сельскохозяйственной культуры не всегда удается.
И здесь на помощь готова прийти американская компания Stoller.
Stoller - это не просто посредник между учеными и аграриями, это ведущий поставщик прогрессивных решений для повышения урожайности.
Компания Stoller подошла к вопросу урожайности с точки зрения физиологии растений, при этом учитывая все агрономические правила и нормы.
Собственным опытом и знаниями специалисты компании поделились с украинскими аграриями во время научно-практического семинара «Регулирование стресса и раскрытие генетического потенциала растений».


Новости

01.02.2017  
23:30 В Казахстане выпуск мяса птицы в декабре сократился до 3,5 тыс. тонн
23:00 Кабмин упростил механизм возмещения убытков от АЧС
22:30 В Беларуси производство яиц в декабре увеличилось на 0,6%, до 259,1 млн. штук
22:00 Водка снова подорожает, за бутылку придется платить на 10 грн больше
21:30 В Казахстане выпуск коньяка в декабре сократился до 499,9 тыс. литр
21:00 Ценовая ситуация в Хмельницкой области на социально значимые продовольственные товары
20:30 Запасы овса в России составляют 143 тыс. тонн на 1 января

Пресс-релизы
01.02.2017
У Запоріжжі ліквідовано схему виробництва та продажу фальсифікованого та незаконно ввезеного в Україну алкоголю
01.02.2017
Міжрегіональною митницею припинено спробу незаконного переміщення товарів на суму 1,8 млн. грн.
01.02.2017
Телекомунікаційне підприємство відшкодувало більше 20 млн. грн. завданих державі збитків
01.02.2017
Торгова компанія відшкодувала більше 28 млн. грн. завданих державі збитків
01.02.2017
Елекронізація рибної галузі триває, з 1 лютого порушення правил рибальства на Київщині фіксуватимуть в електронній системі
01.02.2017
Мирослав Продан: У лютому ми розпочнемо черговий етап розбудови митниці
01.02.2017
Марокко – пріоритетна країна Африки для розвитку двосторонньої аграрної торгівлі, - Ольга Трофімцева
                       
Новости сайта
01.02.2017 Зерно & Цены №575. Обновлен раздел «Зерно&Цены»
01.02.2017 «АГРО+ Сахар (Daily) от 01.02.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Сахар (Daily)»
01.02.2017 АГРО+ Молоко (Daily) от 01.02.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Молоко (Daily)»
01.02.2017 АГРО+ Масличные (Daily) от 01.02.2017. Обновлен раздел «АГРО+ Масличные (Daily)»
Анонсы
01.02.2017 Аграрний Форум ААУ з правових питань.
27.01.2017 Виставка «ОЛІЙНО ЖИРОВА ІНДУСТРІЯ».
27.01.2017 Виставка «Індустрія Напоїв».
27.01.2017 Виставка «ProStorExpo».
25.01.2017 Аграрний Форум ААУ з правових питань.
25.01.2017 Национальная выставка агротехнологий «Агропром - 2017» пройдет с 22 по 24 февраля в г. Днепр.
25.01.2017 II Всеукраїнської конференції «Успішне виноградарство і виноробство-2017» - Одеса, 24-25 лютого 2017 р.
22.12.2016 Х ювілейний молочний конгрес пройде у Києві 2-3 березня
10.09.2016 Хотите продавать украинскую молочную продукцию на международных рынках? Получите пошаговую инструкцию экспорта молочных товаров 11 октября в Киеве!

Агроторговая площадка

Предложение Дата Товар Объем, т, шт Цена Базис Торговец
Продам 30.12.16 12:00 удобрение - гумат "HUMIHORMONE". н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:57 УДОБРЕНИЕ : ГУМАТ - "HUMIWAVE" н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:54 УДОБРЕНИЕ: ГУМАТ - "HUMIBLOW" н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:51 удобрение -гумат "HUMIКАS". 1000 35000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:49 УДОБРЕНИЕ : ГУМАТ "HUMISOILS". н/д 29000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:47 удобрение : ГУМАТ - "УЛЬТРАГУМАТ +" 1000 29000 грн CIF ООО "НТП СОИЛС"
Продам 30.12.16 11:33 удобрение -гумат "HUMIWELL". н/д н/д CIF ООО "НТП СОИЛС"

Регион


Точка зрения



Законодательство
10.01.2017
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 і від 2 вересня 2015 р. № 667 ” № 1018 — редакція від 28.12.2016
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РЫНОК ТЕХНИКИ РАДУЕТ. ВЛАДИМИР МИРНЕНКО. «ПЬОТИНГЕР УКРАИНА»
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